Магомед Анкалаев — Алекс Перейра: прямая онлайн трансляция боя начнётся в 7:00

5 октября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 320, центральным событием которого станет реванш между 33-летним чемпионом организации в полутяжёлом весе Магомедом Анкалаевым и 38-летним бывшим обладателем титулов UFC в среднем и полутяжёлом дивизионах Алексом Перейрой из Бразилии.

Бой начнётся не ранее 7:00 по мск. В прямом эфире его можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass.

Первое противостояние Анкалаева и Перейры прошло 9 марта 2025 года на турнире UFC 313. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Магомеда Анкалаева единогласным решением судей, что принесло россиянину чемпионский пояс UFC.