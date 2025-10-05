Мераб Двалишвили — Кори Сэндхаген: прямая онлайн трансляция боя начнётся в 6:30

В ночь с 4 на 5 октября в Лас‑Вегасе (штат Невада, США) на «Ти‑Мобайл Арене» пройдёт номерной турнир по смешанным единоборствам UFC 320. В соглавном поединке встретятся чемпион промоушена в лёгчайшем весе Мераб Двалишвили (Грузия) и американец Кори Сэндхаген, занимающий четвёртую строчку в рейтинге дивизиона.

Прямая онлайн трансляция боя начнётся в 06:30 мск. Данный поединок и другие бои турнира будут доступны на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» организует текстовую онлайн‑трансляцию, в которой отразит основные события вечера.

В профессиональной карьере в ММА у Двалишвили 24 поединка: 20 побед и четыре поражения. У Сэндхагена в активе 18 побед и пять поражений.

Самый дорогой бой в ММА: