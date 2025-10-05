Яна Сантос победила американку на турнире UFC 320

В ночь на 5 октября в Лас-Вегасе (США) пройдёт вечер единоборств UFC 320. В рамках предварительного карда россиянка Яна Сантос встретилась с американкой Мэйси Чиассон.

Бой продлился все три раунда и завершился победой Сантос единогласным решением судей. Для Сантос эта победа стала третей подряд в UFC. Всего на её счету 17 побед и 8 поражений в смешанных единоборствах.

Главным событием турнира станет реванш за чемпионский пояс в полутяжёлом весе, где россиянин Магомед Анкалаев сразится с экс-чемпионом Алексом Перейрой.

В соглавном событии вечера обладатель титула UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили проведёт третью защиту пояса за текущий год — его оппонентом станет Кори Сэндхаген.