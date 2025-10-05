Скидки
Пунаэле Сориано выиграл бой у Николая Веретенникова единогласным решением судей, 5 октября 2025, UFC 320

Николай Веретенников проиграл Пунаэле Сориано на турнире UFC 320
В ночь с субботы, 4 октября, на воскресенье, 5 октября, на спортивной стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 320. В рамках предварительного карда представитель Казахстана Николай Веретенников встретился с американцем Пунаэле Сориано.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Пунаэле Сориано (W) — Николай Веретенников
05 октября 2025, воскресенье. 01:40 МСК
Пунаэле Сориано
Окончено
UD
Николай Веретенников

Бой прошёл все три раунда и завершился победой американца единогласным решением судей. 35-летний Веретенников не смог одержать вторую победу в UFC. Ранее на его счету было два поражения подряд и победа в промоушене. Всего на счету Веретенникова 13 побед и семь поражений в смешанных единоборствах.

Напомним, главным событием турнира станет реванш за чемпионский пояс в полутяжёлом весе, где россиянин Магомед Анкалаев сразится с экс-чемпионом Алексом Перейрой. Также в соглавном событии вечера обладатель титула UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили проведёт третью защиту пояса за текущий год. Его оппонентом станет Кори Сэндхаген.

