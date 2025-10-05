Николай Веретенников проиграл Пунаэле Сориано на турнире UFC 320

В ночь с субботы, 4 октября, на воскресенье, 5 октября, на спортивной стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 320. В рамках предварительного карда представитель Казахстана Николай Веретенников встретился с американцем Пунаэле Сориано.

Бой прошёл все три раунда и завершился победой американца единогласным решением судей. 35-летний Веретенников не смог одержать вторую победу в UFC. Ранее на его счету было два поражения подряд и победа в промоушене. Всего на счету Веретенникова 13 побед и семь поражений в смешанных единоборствах.

Напомним, главным событием турнира станет реванш за чемпионский пояс в полутяжёлом весе, где россиянин Магомед Анкалаев сразится с экс-чемпионом Алексом Перейрой. Также в соглавном событии вечера обладатель титула UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили проведёт третью защиту пояса за текущий год. Его оппонентом станет Кори Сэндхаген.

