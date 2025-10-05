Абусупьян Магомедов уступил Джо Пайферу удушающим приёмом на турнире UFC 320

5 октября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 320, где в рамках главного карда российский средневес Абусупьян Магомедов проводил поединок с американцем Джо Пайфером.

Бой завершился победой американца удушающим приёмом во втором раунде. Эта победа стала 17-й в его карьере при четырёх поражениях. На счету россиянина восьмое поражение при 28 победах. До этой неудачи он шёл на серии из трёх выигранных боёв.

Напомним, главным событием вечера станет реванш между 33-летним чемпионом организации в полутяжёлом весе Магомедом Анкалаевым и 38-летним бывшим обладателем титулов UFC в среднем и полутяжёлом дивизионах Алексом Перейрой из Бразилии.