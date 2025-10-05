73% читателей «Чемпионата» уверены в победе Анкалаева над Перейрой на UFC 320

В ночь на 5 октября в Лас-Вегасе (США) проходит вечер единоборств UFC 320. Главным событием турнира станет бой-реванш за титул в полутяжёлом весе, в котором Магомед Анкалаев встретится с бывшим чемпионом Алексом Перейрой.

«Чемпионат» проводил опрос, как закончится данный реванш.

По результатам данного опроса голоса распределились следующим образом: 38.1% уверены в том, что Анкалаев финиширует соперника. 35.6% опрошенных посчитали, что россиянин победит по очкам. 18.4% спрогнозировали досрочную победу Перейры. Ещё 6% поставили на победу бразильца решением. 2% голосов было отдано за ничью.

Напомним, первый бой остался за Анкалаевым, который он выиграл единогласным решением судей.

Анкалаев и Перейра выясняют отношения в UFC PI