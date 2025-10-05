Скидки
Иржи Прохазка нокаутировал Халила Раунтри на турнире UFC

Бывший обладатель титула UFC в категории до 93 кг чех Иржи Прохазка нокаутировал американца Халила Раунтри на турнире 320 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США).

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Иржи Прохазка (W) — Халил Раунтри
05 октября 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Иржи Прохазка
Окончено
KO
Халил Раунтри

Поединок проходил в полутяжёлом весе и дошёл до третьего раунда, в котором преимущество Иржи нарастало с каждой секундой, он доминировал над американцем в стойке и как итог — нокаутировал его после апперкота.

Для Прохазки эта победа стала 32-й в профессиональной карьере. На его счету также пять поражений и одна ничья. Он вышел на серию из двух кряду побед, одолев перед этим Джамала Хилла.

Раунтри потерпел восьмое поражение. В его активе также 15 побед в ММА и один бой, завершившийся без результата. Следующими в октагон выйдут чемпион легчайшего веса Мераб Двалишвили и американский претендент Кори Сэндхаген.

