Мераб Двалишвили одолел Кори Сэндхагена и защитил чемпионский пояс

В ночь с 4 на 5 октября в Лас‑Вегасе (штат Невада, США) на «Ти‑Мобайл Арене» проходит номерной турнир по смешанным единоборствам UFC 320. В соглавном поединке встретились чемпион промоушена в легчайшем весе Мераб Двалишвили (Грузия) и американец Кори Сэндхаген, занимающий четвёртую строчку в рейтинге дивизиона.

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей (49-45, 49-45, 45-46), благодаря чему он вновь защитил пояс чемпиона UFC.

После этого боя грузин продлил свою победную серию до 14 боёв. Всего же у него 20 побед в ММА и четыре поражения. У Кори — шестое поражение в карьере при 18 победах.