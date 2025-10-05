Скидки
Мераб Двалишвили одолел Кори Сэндхагена и защитил чемпионский пояс

В ночь с 4 на 5 октября в Лас‑Вегасе (штат Невада, США) на «Ти‑Мобайл Арене» проходит номерной турнир по смешанным единоборствам UFC 320. В соглавном поединке встретились чемпион промоушена в легчайшем весе Мераб Двалишвили (Грузия) и американец Кори Сэндхаген, занимающий четвёртую строчку в рейтинге дивизиона.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили (W) — Кори Сэндхаген
05 октября 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Кори Сэндхаген

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей (49-45, 49-45, 45-46), благодаря чему он вновь защитил пояс чемпиона UFC.

После этого боя грузин продлил свою победную серию до 14 боёв. Всего же у него 20 побед в ММА и четыре поражения. У Кори — шестое поражение в карьере при 18 победах.

