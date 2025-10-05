Мераб Двалишвили ответил, с кем планирует подраться в следующем бою
Поделиться
Чемпион организации в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили после защиты титула против американца Кори Сэндхагена на бойцовском турнире по смешанным единоборствам UFC 320 ответил на вопрос о следующем сопернике.
UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили (W) — Кори Сэндхаген
05 октября 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Кори Сэндхаген
«С кем я планирую подраться дальше? Пётр Ян выглядел неплохо. Он готов? Я хочу драться постоянно. Если мы можем сделать это в декабре, давайте», — сказал Мераб Двалишвили после боя.
Напомним, первый бой между Мерабом и Петром прошёл 11 марта 2023 года и завершился победой грузина единогласным решением судей. На данный момент россиянин идёт на серии из трёх побед.
Мераб Двалишвили привёз пояс UFC в Грузию
Материалы по теме
Комментарии
- 5 октября 2025
-
08:38
-
08:32
-
08:15
-
08:05
-
08:01
-
07:50
-
07:47
-
07:41
-
07:34
-
07:24
-
06:29
-
06:06
-
05:50
-
04:00
-
03:30
-
03:15
-
02:45
-
01:00
-
00:30
- 4 октября 2025
-
23:44
-
23:25
-
22:21
-
21:25
-
19:39
-
19:13
-
18:13
-
16:22
-
15:15
-
14:43
-
14:00
-
14:00
-
13:47
-
13:30
-
13:00
-
12:39