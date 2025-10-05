Скидки
Мераб Двалишвили ответил, с кем планирует подраться в следующем бою

Мераб Двалишвили ответил, с кем планирует подраться в следующем бою
Комментарии

Чемпион организации в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили после защиты титула против американца Кори Сэндхагена на бойцовском турнире по смешанным единоборствам UFC 320 ответил на вопрос о следующем сопернике.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили (W) — Кори Сэндхаген
05 октября 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Кори Сэндхаген

«С кем я планирую подраться дальше? Пётр Ян выглядел неплохо. Он готов? Я хочу драться постоянно. Если мы можем сделать это в декабре, давайте», — сказал Мераб Двалишвили после боя.

Напомним, первый бой между Мерабом и Петром прошёл 11 марта 2023 года и завершился победой грузина единогласным решением судей. На данный момент россиянин идёт на серии из трёх побед.

Мераб Двалишвили привёз пояс UFC в Грузию

Мераб Двалишвили одолел Кори Сэндхагена и защитил чемпионский пояс
Комментарии
