Мераб Двалишвили ответил, с кем планирует подраться в следующем бою

Чемпион организации в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили после защиты титула против американца Кори Сэндхагена на бойцовском турнире по смешанным единоборствам UFC 320 ответил на вопрос о следующем сопернике.

«С кем я планирую подраться дальше? Пётр Ян выглядел неплохо. Он готов? Я хочу драться постоянно. Если мы можем сделать это в декабре, давайте», — сказал Мераб Двалишвили после боя.

Напомним, первый бой между Мерабом и Петром прошёл 11 марта 2023 года и завершился победой грузина единогласным решением судей. На данный момент россиянин идёт на серии из трёх побед.

