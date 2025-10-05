Мераб Двалишвили побил достижения Хабиба, Джонса, Холлоуэя и Джонсона в UFC

Чемпион организации в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили после защиты титула против американца Кори Сэндхагена на бойцовском турнире по смешанным единоборствам UFC 320 превзошёл достижения сразу четырёх именитых бойцов дивизиона.

После этого боя в его активе стало 14 побед в UFC подряд. Благодаря этому по длительности успешной серии он обошёл Джона Джонса, Деметриуса Джонсона, Хабиба Нурмагомедова и Макса Холлоуэя, в активе которых победная серия из 13 боёв в промоушене.

Напомним, в главном событии вечера полутяжеловес из России Магомед Анкалаев будет защищать свой пояс против бразильца Алекса Перейры в реванше.

Мераб Двалишвили привёз пояс UFC в Грузию