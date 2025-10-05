Алекс Перейра в первом раунде нокаутировал Магомеда Анкалаева и вернул cебе пояс UFC

В ночь на 5 октября в Лас-Вегасе (США) проходил вечер единоборств UFC 320. Главным событием турнира стал бой-реванш за титул в полутяжёлом весе, в котором россиянин Магомед Анкалаев встретился с бывшим чемпионом из Бразилии Алексом Перейрой.

Бой завершился спустя считаные секунды после начала. Перейра пошатнул Анкалаева в стойке, а затем добил россиянина, когда тот находился на канвасе. Хёрб Дин был вынужден остановить поединок. Как итог — Перейра победил техническим нокаутом и вернул себе чемпионский пояс промоушена.

Напомним, прошлый бой остался за Анкалаевым. Для него это поражение стало вторым при 21 победе, одной ничьей и одном бое без результата.

Перейра одержал 13-ю победу при трёх поражениях.