Мераб Двалишвили обновил рекорд UFC в легчайшем весе

В ночь с 4 на 5 октября в Лас‑Вегасе (штат Невада, США) на «Ти‑Мобайл Арене» состоялся соглавный поединок, в котором встретились чемпион промоушена в легчайшем весе Мераб Двалишвили (Грузия) и американец Кори Сэндхаген, занимающий четвёртую строчку в рейтинге дивизиона. Грузинский спортсмен выиграл бой единогласным решением судей. Эта победа стала для него рекордной — 13-й подряд в данной весовой категории.

Предыдущий рекорд (12 побед подряд) также принадлежал Мерабу Двалишвили.

После этого боя грузинский боец продлил свою победную серию до 14 боёв. Всего же у него 20 побед в ММА и четыре поражения.