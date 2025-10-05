Скидки
Бокс/ММА

Мераб Двалишвили обновил рекорд UFC в легчайшем весе

Мераб Двалишвили обновил рекорд UFC в легчайшем весе
В ночь с 4 на 5 октября в Лас‑Вегасе (штат Невада, США) на «Ти‑Мобайл Арене» состоялся соглавный поединок, в котором встретились чемпион промоушена в легчайшем весе Мераб Двалишвили (Грузия) и американец Кори Сэндхаген, занимающий четвёртую строчку в рейтинге дивизиона. Грузинский спортсмен выиграл бой единогласным решением судей. Эта победа стала для него рекордной — 13-й подряд в данной весовой категории.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили (W) — Кори Сэндхаген
05 октября 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Кори Сэндхаген

Предыдущий рекорд (12 побед подряд) также принадлежал Мерабу Двалишвили.

После этого боя грузинский боец продлил свою победную серию до 14 боёв. Всего же у него 20 побед в ММА и четыре поражения.

