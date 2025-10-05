Мераб Двалишвили обновил рекорд UFC в легчайшем весе
Поделиться
В ночь с 4 на 5 октября в Лас‑Вегасе (штат Невада, США) на «Ти‑Мобайл Арене» состоялся соглавный поединок, в котором встретились чемпион промоушена в легчайшем весе Мераб Двалишвили (Грузия) и американец Кори Сэндхаген, занимающий четвёртую строчку в рейтинге дивизиона. Грузинский спортсмен выиграл бой единогласным решением судей. Эта победа стала для него рекордной — 13-й подряд в данной весовой категории.
UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили (W) — Кори Сэндхаген
05 октября 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Кори Сэндхаген
Предыдущий рекорд (12 побед подряд) также принадлежал Мерабу Двалишвили.
После этого боя грузинский боец продлил свою победную серию до 14 боёв. Всего же у него 20 побед в ММА и четыре поражения.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 октября 2025
-
08:38
-
08:32
-
08:15
-
08:05
-
08:01
-
07:50
-
07:47
-
07:41
-
07:34
-
07:24
-
06:29
-
06:06
-
05:50
-
04:00
-
03:30
-
03:15
-
02:45
-
01:00
-
00:30
- 4 октября 2025
-
23:44
-
23:25
-
22:21
-
21:25
-
19:39
-
19:13
-
18:13
-
16:22
-
15:15
-
14:43
-
14:00
-
14:00
-
13:47
-
13:30
-
13:00
-
12:39