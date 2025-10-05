Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Мераб Двалишвили в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе

В ночь с 4 на 5 октября в Лас‑Вегасе (штат Невада, США) состоялся соглавный поединок, в котором встретились чемпион промоушена в легчайшем весе Мераб Двалишвили (Грузия) и американец Кори Сэндхаген, занимающий четвёртую строчку в рейтинге дивизиона. Грузинский спортсмен выиграл бой единогласным решением судей. Это третья защита чемпионского пояса для Двалишвили в данной весовой категории.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили (W) — Кори Сэндхаген
05 октября 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Кори Сэндхаген

Предыдущие две защиты грузинского спортсмена состоялись 18 января и 7 июня текущего года. Зимой он победил российского бойца Умара Нурмагомедова единогласным решением судей, а летом оказался сильнее американца Шона О'Мэлли за счёт сдачи соперника в третьем раунде.

После этого боя Мераб Двалишвили продлил свою победную серию до 14 боёв. Всего же у него 20 побед в ММА и четыре поражения.

