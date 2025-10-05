Алекс Перейра прокомментировал победу над Анкалаевым на второй минуте боя

38-летний новоиспечённый чемпион UFC в полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра прокомментировал свою победу в титульном реванше с российским бойцом Магомедом Анкалаевым.

«В прошлый раз у меня мало что получилось, но сегодня я сделал всё. Он не смог мне ничего противопоставить. У меня была подготовлена целая речь для моей команды, для моих братьев. Они сделали эту победу», — сказал Перейра после боя.

Напомним, бой завершился на второй минуте. Перейра пошатнул Анкалаева в стойке, а затем добил россиянина, когда тот находился на канвасе. Хёрб Дин был вынужден остановить поединок. Как итог — Перейра победил техническим нокаутом и вернул себе чемпионский пояс промоушена.

Алекс Перейра на концерте Дрейка в Австралии