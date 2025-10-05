После поражения Анкалаева в UFC не осталось российских чемпионов

В ночь на 5 октября в Лас-Вегасе (США) на вечере единоборств UFC 320 российский боец Магомед Анкалаев проиграл бывшему чемпиону из Бразилии Алексу Перейре в первом раунде боя-реванша за титул в полутяжёлом весе.

После этого поражения в UFC не осталось российских чемпионов.

Напомним, Ислам Махачев отказался от пояса в лёгком весе ради боя с австралийцем Джеком Делла Маддаленой и официально поднялся в полусредний дивизион. Обладатель титула UFC в категории до 84 кг Хамзат Чимаев и чемпионка UFC в женском легчайшем весе Валентина Шевченко являются уроженцами России, но представляют другие государства: Чимаев — ОАЭ, а Шевченко — Кыргызстан.

Для Анкалаева поражение в бою против Перейры стало вторым в карьере при 21 победе, одной ничьей и одном бое без результата.