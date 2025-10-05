Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

После поражения Анкалаева в UFC не осталось российских чемпионов

После поражения Анкалаева в UFC не осталось российских чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь на 5 октября в Лас-Вегасе (США) на вечере единоборств UFC 320 российский боец Магомед Анкалаев проиграл бывшему чемпиону из Бразилии Алексу Перейре в первом раунде боя-реванша за титул в полутяжёлом весе.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра (W)
05 октября 2025, воскресенье. 07:45 МСК
Алекс Перейра
Окончено
TKO
Магомед Анкалаев

После этого поражения в UFC не осталось российских чемпионов.

Напомним, Ислам Махачев отказался от пояса в лёгком весе ради боя с австралийцем Джеком Делла Маддаленой и официально поднялся в полусредний дивизион. Обладатель титула UFC в категории до 84 кг Хамзат Чимаев и чемпионка UFC в женском легчайшем весе Валентина Шевченко являются уроженцами России, но представляют другие государства: Чимаев — ОАЭ, а Шевченко — Кыргызстан.

Для Анкалаева поражение в бою против Перейры стало вторым в карьере при 21 победе, одной ничьей и одном бое без результата.

Материалы по теме
Алекс Перейра в первом раунде нокаутировал Магомеда Анкалаева и вернул cебе пояс UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android