Магомед Анкалаев — Алекс Перейра 2: видео нокаута

Победный нокаут от Алекса Перейры на второй минуте реванша с Магомедом Анкалаевым
В ночь на 5 октября в Лас-Вегасе (США) проходил вечер единоборств UFC 320. Главным событием турнира стал бой-реванш за титул в полутяжёлом весе, в котором россиянин Магомед Анкалаев встретился с бывшим чемпионом из Бразилии Алексом Перейрой и уступил ему нокаутом в первом раунде.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра (W)
05 октября 2025, воскресенье. 07:45 МСК
Алекс Перейра
Окончено
TKO
Магомед Анкалаев

После окончания поединка появилось видео победного нокаута в исполнении бразильца.

Магомед Анкалаев впервые в карьере проиграл нокаутом. Он потерпел второе поражение. Перейра же одержал 13-ю победу. Бразильцу на данный момент 38 лет. Он вышел на второе место по победам в титульных боях (5 – столько же у Чака Лидделла, на первом месте Джон Джонс — 14).

Перейра проводит заключительные спарринги перед UFC 320

Алекс Перейра в первом раунде нокаутировал Магомеда Анкалаева и вернул cебе пояс UFC
