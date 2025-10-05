Победный нокаут от Алекса Перейры на второй минуте реванша с Магомедом Анкалаевым

В ночь на 5 октября в Лас-Вегасе (США) проходил вечер единоборств UFC 320. Главным событием турнира стал бой-реванш за титул в полутяжёлом весе, в котором россиянин Магомед Анкалаев встретился с бывшим чемпионом из Бразилии Алексом Перейрой и уступил ему нокаутом в первом раунде.

После окончания поединка появилось видео победного нокаута в исполнении бразильца.

Магомед Анкалаев впервые в карьере проиграл нокаутом. Он потерпел второе поражение. Перейра же одержал 13-ю победу. Бразильцу на данный момент 38 лет. Он вышел на второе место по победам в титульных боях (5 – столько же у Чака Лидделла, на первом месте Джон Джонс — 14).

