Глава UFC Дана Уайт высказался о победе Перейры над Анкалаевым и будущем бразильца
Генеральный директор UFC Дана Уайт отреагировал на победу бразильца Алекса Перейры в титульном реванше полутяжёлого дивизиона над россиянином Магомедом Анкалаевым.

«Перейра сделал сегодняшней ночью всё то, что и должен был. Пойдёт ли он выше? Он всегда хотел подраться с Джоном Джонсом. Но для него это большой прыжок. Подняться в новый дивизион. Не знаю. Мне кажется, в полутяжёлом весе ещё остались испытания для него», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции.

Напомним, Перейра одержал 13-ю победу. Бразильцу на данный момент 38 лет. Он вышел на второе место по победам в титульных боях промоушена. Чемпионом тяжёлого дивизиона UFC сейчас является англичанин Том Аспиналл.

