Рагозин: шок просто. Перейра, может, сломал Анкалаеву ногу

Российский боец RCC Михаил Рагозин высказался о поражении российского спортсмена Магомеда Анкалаева от бразильца Алекса Перейры в бою-реванше за титул в полутяжёлом весе. Поединок состоялся в ночь на 5 октября в Лас-Вегасе (США) на вечере единоборств UFC 320.

«Шок просто. Честно, не ожидал такого, конечно, развития событий. Но Анкалаев, видимо, психологически не справился от этого давления. Ну и Перейра огромный, просто огромный, вышел на бой, он был очень заряженный. Мы видели, чем всё это закончилось. У Перейры, конечно, тяжеленные удары, тяжеленные лоу-кики, но такого не ожидал никто. Перейра сразу пробил эти два лоу-кика внутренних в кость прямо. Может быть, я не знаю, он сломал ногу там Анкалаеву, но пробил, точно. Конечно, очень удивительно», — сказал Рагозин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

Напомним, прошлый бой остался за Анкалаевым. Для него это поражение стало вторым при 21 победе, одной ничьей и одном бое без результата.