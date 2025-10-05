Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Рагозин: шок просто. Перейра, может, сломал Анкалаеву ногу

Рагозин: шок просто. Перейра, может, сломал Анкалаеву ногу
Аудио-версия:
Комментарии

Российский боец RCC Михаил Рагозин высказался о поражении российского спортсмена Магомеда Анкалаева от бразильца Алекса Перейры в бою-реванше за титул в полутяжёлом весе. Поединок состоялся в ночь на 5 октября в Лас-Вегасе (США) на вечере единоборств UFC 320.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра (W)
05 октября 2025, воскресенье. 07:45 МСК
Алекс Перейра
Окончено
TKO
Магомед Анкалаев

«Шок просто. Честно, не ожидал такого, конечно, развития событий. Но Анкалаев, видимо, психологически не справился от этого давления. Ну и Перейра огромный, просто огромный, вышел на бой, он был очень заряженный. Мы видели, чем всё это закончилось. У Перейры, конечно, тяжеленные удары, тяжеленные лоу-кики, но такого не ожидал никто. Перейра сразу пробил эти два лоу-кика внутренних в кость прямо. Может быть, я не знаю, он сломал ногу там Анкалаеву, но пробил, точно. Конечно, очень удивительно», — сказал Рагозин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

Напомним, прошлый бой остался за Анкалаевым. Для него это поражение стало вторым при 21 победе, одной ничьей и одном бое без результата.

Материалы по теме
Алекс Перейра в первом раунде нокаутировал Магомеда Анкалаева и вернул cебе пояс UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android