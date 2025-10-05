Пётр Ян прокомментировал победу Перейры над Анкалаевым в UFC

Бывший обладатель титула UFC в легчайшем весе Пётр Ян отреагировал на победу бразильца Алекса Перейры в титульном реванше с россиянином Магомедом Анкалаевым на UFC 320.

«Это стало напоминанием о том, что повторные бои могут сильно отличаться от первого боя», — написал российский боец на своей страничке в соцсетях.

Напомним, Пётр Ян является одним из главных претендентов на следующий титульный бой в легчайшем весе UFC с грузином Мерабом Двалишвили, который сегодня единогласным решением одолел американца Кори Сэндхагена, заявив после боя, что готов провести реванш с Яном.

