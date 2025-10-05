Алекс Перейра вышел на второе место в UFC по победам в титульных боях

38-летний новоиспечённый чемпион UFC в полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра после своей победы над топовым россиянином Магомедом Анкалаевым на турнире UFC 320 вышел на второе место по победам в титульных боях.

На счету бразильца теперь пять выигранных боёв с титулом на кону. Он сравнялся по этому показателю с легендарным полутяжеловесом Чаком Лидделлом. Лидером по победам в титульниках является непобеждённый тяжеловес Джон Джонс — 14.

Напомним, бой завершился на второй минуте. Перейра пошатнул Анкалаева в стойке, а затем добил россиянина, когда тот находился на канвасе. Хёрб Дин был вынужден остановить поединок. Как итог — Перейра победил техническим нокаутом и вернул себе чемпионский пояс промоушена.