Алекс Перейра вышел на второе место в UFC по победам в титульных боях

38-летний новоиспечённый чемпион UFC в полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра после своей победы над топовым россиянином Магомедом Анкалаевым на турнире UFC 320 вышел на второе место по победам в титульных боях.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра (W)
05 октября 2025, воскресенье. 07:45 МСК
Алекс Перейра
Окончено
TKO
Магомед Анкалаев

На счету бразильца теперь пять выигранных боёв с титулом на кону. Он сравнялся по этому показателю с легендарным полутяжеловесом Чаком Лидделлом. Лидером по победам в титульниках является непобеждённый тяжеловес Джон Джонс — 14.

Напомним, бой завершился на второй минуте. Перейра пошатнул Анкалаева в стойке, а затем добил россиянина, когда тот находился на канвасе. Хёрб Дин был вынужден остановить поединок. Как итог — Перейра победил техническим нокаутом и вернул себе чемпионский пояс промоушена.

