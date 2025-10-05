Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Магомед Анкалаев потерпел второе поражение в карьере

Магомед Анкалаев потерпел второе поражение в карьере
Комментарии

33-летний российский боец смешанных единоборств, представитель полутяжёлой весовой категории Магомед Анкалаев на турнире UFC 320 потерпел второе поражение в карьере.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра (W)
05 октября 2025, воскресенье. 07:45 МСК
Алекс Перейра
Окончено
TKO
Магомед Анкалаев

Россиянин защищал чемпионство дивизиона в поединке-реванше с 38-летним бразильцем Алексом Перейрой и проиграл техническим нокаутом в первом раунде.

Для российского атлета это поражение стало вторым в карьере. Впервые он уступил в своём дебюте в промоушене UFC на турнире UFC Fight Night: Вердум — Волков, где удушающим приёмом его одолел шотландец Пол Крейг. После этого Магомед одержал 12 побед, один поединок закончился вничью, а один не состоялся.

Материалы по теме
Нашего чемпиона UFC уничтожили! Неожиданный и печальный результат
Нашего чемпиона UFC уничтожили! Неожиданный и печальный результат
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android