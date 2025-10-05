Магомед Анкалаев потерпел второе поражение в карьере

33-летний российский боец смешанных единоборств, представитель полутяжёлой весовой категории Магомед Анкалаев на турнире UFC 320 потерпел второе поражение в карьере.

Россиянин защищал чемпионство дивизиона в поединке-реванше с 38-летним бразильцем Алексом Перейрой и проиграл техническим нокаутом в первом раунде.

Для российского атлета это поражение стало вторым в карьере. Впервые он уступил в своём дебюте в промоушене UFC на турнире UFC Fight Night: Вердум — Волков, где удушающим приёмом его одолел шотландец Пол Крейг. После этого Магомед одержал 12 побед, один поединок закончился вничью, а один не состоялся.