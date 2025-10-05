Скидки
Статистика боя Магомед Анкалаев — Алекс Перейра 2, реванш: удары, процент точности

Статистика реванша Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры, в котором россиянин проиграл
Комментарии

Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) опубликовала статистику титульного поединка, в котором топовый российский полутяжеловес Магомед Анкалаев проиграл чемпионство 38-летнему бразильцу Алексу Перейре.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра (W)
05 октября 2025, воскресенье. 07:45 МСК
Алекс Перейра
Окончено
TKO
Магомед Анкалаев

Поединок закончился в первом раунде и продлился 1 минуту 20 секунд. За это время Магомед нанёс девять ударов, четыре из которых достигли цели (три в корпус и один в ноги). Перейра, в свою очередь, выбросил 45 ударов, 28 попали в цель, а 23 попадания он произвёл в партере, когда уложил Анкалаева на настил.

Алекс Перейра вернул себе титул, который проиграл Магомеду Анкалаеву 3 марта 2025 года единогласным судейским решением.

Комментарии
