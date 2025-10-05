Мераб Двалишвили одержал 21-ю победу в карьере

34-летний грузинский чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Мераб Двалишвили в ночь с 4 на 5 октября в Лас‑Вегасе (штат Невада, США) на «Ти‑Мобайл Арене» одержал 21-ю победу в карьере. На номерном турнире по смешанным единоборствам UFC 320 в соглавном поединке он нокаутировал 33-летнего американца Кори Сэндхагена, занимающего четвёртую строчку в рейтинге дивизиона.

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей (49-45, 49-45, 45-46), благодаря чему он вновь защитил пояс чемпиона UFC.

После этого боя в активе Двалишвили стало 14 побед в UFC подряд. Благодаря этому по длительности успешной серии он обошёл Джона Джонса, Деметриуса Джонсона, Хабиба Нурмагомедова и Макса Холлоуэя, в активе которых победная серия из 13 боёв в промоушене.