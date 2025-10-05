Результаты турнира UFC 320

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В ночь с 4 на 5 октября в Лас‑Вегасе (штат Невада, США) на «Ти‑Мобайл Арене» проходит номерной турнир по смешанным единоборствам UFC 320. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

UFC 320. Результаты турнира

Основной кард

Магомед Анкалаев проиграл техническом нокаутом Алексу Перейре.

Мераб Двалишвили единогласным решением победил Кори Сэндхагена.

Иржи Прохазка нокаутировал Халила Раунтри.

Джош Эмметт проиграл после болевого приёма на руку Юссефу Залалу.

Абусупьян Магомедов уступил после удушающего приёма Джо Пайферу.

Предварительный кард

Атеба Готье техническим нокаутом одолел Османа Диаса.

Эдмен Шахбазян техническим нокаутом победил Андре Муниса.

Крис Гутьеррес проиграл единогласным решением Фариду Башарату.

Даниэль Сантос техническим нокаутом оказался сильнее Чу Сан Ю.

Мэйси Чиассон уступила единогласным решением Яне Сантос.

Патрик Микс раздельным решением проиграл Якубу Виклачу.

Пунаэле Сориано победил единогласным решением Николая Веретенникова.

Рамиз Брахимай удушающим приёмом одолел Остина Вандерфорда.

Вероника Харди победила единогласным решением Броган Уокер.