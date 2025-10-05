Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Медведев: Двалишвили провёл крутой бой. Ждём анонс реванша с Яном

Медведев: Двалишвили провёл крутой бой. Ждём анонс реванша с Яном
Комментарии

Российский боец UFC Борис Медведев прокомментировал победу 34-летнего грузинского чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Мераба Двалишвили и выразил мнение, что следующим соперником грузинского спортсмена должен стать Пётр Ян.

«Очень крутой бой от Мераба. Сильный натиск, темп, борьба на высоте, видение боя — один из лучших бойцов в истории своего веса, доминирующий чемпион.

Сэндхаген двигался по октагону красиво, неплохо провёл четвертый отрезок, но этого недостаточно для победы.

Надеюсь, что следующий соперник Мераба — это Пётр Ян. Лучший боец по количеству тейкдаунов и лучший боец по защите от тейкдаунов. Ждём этот анонс», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Материалы по теме
Мераб Двалишвили одержал 21-ю победу в карьере
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android