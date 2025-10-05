Хамзин: Перейра — камень. Сомневаюсь, что будет третий бой с Анкалаевым

Российский боец ММА Ильяс Хамзин оценил поединок за титул в полутяжёлом весе между Алексом Перейрой и Магомедом Анкалаевым, в котором бразильский атлет в первом раунде нокаутировал россиянина.

«Алекс очень тяжело бьёт. Видно, что Магомед очень сильно пропустил, не смог собраться.

И этот взгляд, камень. Он выходил в клетку только за победой — он не мог проиграть. Мало кто давал ему шансы на победу, и он смог доказать всем, что он здесь не просто так. Анкалаев — сильнейший соперник в его карьере, и, я думаю, в ближайшее время в UFC Алексу не смогут предложить настолько высокую оппозицию. Я даже сомневаюсь, честно говоря, что будет третий бой. Мне кажется, что вероятный претендент — это Карлос Ульберг», — сказал Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.