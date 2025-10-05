Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хамзин: Перейра — камень. Сомневаюсь, что будет третий бой с Анкалаевым

Хамзин: Перейра — камень. Сомневаюсь, что будет третий бой с Анкалаевым
Аудио-версия:
Комментарии

Российский боец ММА Ильяс Хамзин оценил поединок за титул в полутяжёлом весе между Алексом Перейрой и Магомедом Анкалаевым, в котором бразильский атлет в первом раунде нокаутировал россиянина.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра (W)
05 октября 2025, воскресенье. 07:45 МСК
Алекс Перейра
Окончено
TKO
Магомед Анкалаев

«Алекс очень тяжело бьёт. Видно, что Магомед очень сильно пропустил, не смог собраться.

И этот взгляд, камень. Он выходил в клетку только за победой — он не мог проиграть. Мало кто давал ему шансы на победу, и он смог доказать всем, что он здесь не просто так. Анкалаев — сильнейший соперник в его карьере, и, я думаю, в ближайшее время в UFC Алексу не смогут предложить настолько высокую оппозицию. Я даже сомневаюсь, честно говоря, что будет третий бой. Мне кажется, что вероятный претендент — это Карлос Ульберг», — сказал Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Материалы по теме
Нашего чемпиона UFC уничтожили! Неожиданный и печальный результат
Нашего чемпиона UFC уничтожили! Неожиданный и печальный результат
Материалы по теме
Магомед Анкалаев потерпел второе поражение в карьере
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android