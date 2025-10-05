Алекс Перейра вышел к журналистам в фиксирующем ботинке после победы над Анкалаевым

38-летний новоиспечённый чемпион UFC в полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра после своей победы над топовым россиянином Магомедом Анкалаевым на турнире UFC 320 вышел к журналистам в фиксирующем ботинке на правой ноге.

СМИ и фанаты в социальных сетях фанаты сразу же стали предполагать, что бразилец сломал ногу во время поединка.

Бой с россиянином завершился на второй минуте. Перейра пошатнул Анкалаева в стойке, а затем добил россиянина, когда тот находился на канвасе. Хёрб Дин был вынужден остановить поединок. Как итог — Перейра победил техническим нокаутом и вернул себе чемпионский пояс промоушена.