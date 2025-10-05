Мераб Двалишвили заявил о готовности к реваншу с Петром Яном

После успешной защиты титула чемпиона UFC в легчайшем весе грузинский боец Мераб Двалишвили заявил, что готов провести реванш с Петром Яном. Об этом боец из Грузии сообщил на пресс-конференции после победы над американцем Кори Сэндхагеном на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе.

«Физически и морально я чувствую себя великолепно. Я сделал это трижды за год. Я в восторге. Чувствую себя просто великолепно. Я думаю, что драться намного легче, чем бороться. Думаю, я успешно с этим справился. Люблю это дело, наслаждаюсь процессом. Я хочу быть занятым, постоянно находиться в процессе, постоянно драться. Я чемпион! Я думаю, что Пётр захочет попробовать взять реванш. И я готов это сделать», — сказал Мераб Двалишвили после поединка.