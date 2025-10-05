Мераб Двалишвили установил рекорд UFC по количеству тейкдаунов в пятираундовом бою

Грузинский чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Мераб Двалишвили провёл 20 тейкдаунов в поединке против американца Кори Сэндхагена на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе. Этот результат стал новым рекордом промоушена для пятираундовых боёв и вторым показателем в истории организации.

По ходу поединка Двалишвили уже после третьего тейкдауна стал первым бойцом в истории UFC, преодолевшим отметку в 100 успешных тейкдаунов за карьеру. В итоге он завершил вечер с общим показателем 117 успешных переводов за всё время выступлений в лиге.

Кроме того, поединок на UFC 320 стал для Двалишвили пятым в организации, где он провёл не менее десяти тейкдаунов, что также является абсолютным рекордом UFC.