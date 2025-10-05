«Хочу бой с Джоном Джонсом в Белом доме». Перейра — о своём будущем

38-летний новоиспечённый чемпион UFC в полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра после своей победы над топовым россиянином Магомедом Анкалаевым на турнире UFC 320 обсудил свой возможный переход в тяжёлый вес.

«Мне неинтересен победитель боя Том Аспиналл — Сириль Ган. Я хочу поединок с Джоном Джонсом в Белом доме», — сказал Перейра на пресс-конференции после боя.

Бой с россиянином завершился на второй минуте. Перейра пошатнул Анкалаева в стойке, а затем добил россиянина, когда тот находился на канвасе. Хёрб Дин был вынужден остановить поединок.

В своём последнем поединке Джон Джонс бился с хорватом Стипе Миочичем и победил техническим нокаутом, а позже заявил о завершении карьеры. Ещё через некоторое время он заявил о готовности вернуться для боя в Белом доме.