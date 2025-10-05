Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Хочу бой с Джоном Джонсом в Белом доме». Перейра — о своём будущем

«Хочу бой с Джоном Джонсом в Белом доме». Перейра — о своём будущем
Аудио-версия:
Комментарии

38-летний новоиспечённый чемпион UFC в полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра после своей победы над топовым россиянином Магомедом Анкалаевым на турнире UFC 320 обсудил свой возможный переход в тяжёлый вес.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра (W)
05 октября 2025, воскресенье. 07:45 МСК
Алекс Перейра
Окончено
TKO
Магомед Анкалаев

«Мне неинтересен победитель боя Том Аспиналл — Сириль Ган. Я хочу поединок с Джоном Джонсом в Белом доме», — сказал Перейра на пресс-конференции после боя.

Бой с россиянином завершился на второй минуте. Перейра пошатнул Анкалаева в стойке, а затем добил россиянина, когда тот находился на канвасе. Хёрб Дин был вынужден остановить поединок.

В своём последнем поединке Джон Джонс бился с хорватом Стипе Миочичем и победил техническим нокаутом, а позже заявил о завершении карьеры. Ещё через некоторое время он заявил о готовности вернуться для боя в Белом доме.

Материалы по теме
Нашего чемпиона UFC уничтожили! Неожиданный и печальный результат
Нашего чемпиона UFC уничтожили! Неожиданный и печальный результат
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android