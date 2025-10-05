Мераб Двалишвили трижды защитил титул UFC в легчайшем весе за один год

Грузинский чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Мераб Двалишвили стал первым бойцом в истории дивизиона UFC и WEC, которому удалось трижды защитить чемпионский титул в течение одного календарного года. Этот результат делает его лишь восьмым спортсменом в истории промоушена, сумевшим провести три успешные защиты пояса за 12 месяцев.

В ночь с 4 на 5 октября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене «Ти-Мобайл» состоялся турнир UFC 320. В соглавном бою вечера чемпион организации в легчайшем весе Мераб Двалишвили из Грузии встретился с американцем Кори Сэндхагеном, занимающим четвёртую строчку рейтинга дивизиона.

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей со счётом 49-45, 49-45, 45-46. Таким образом, грузинский боец вновь сохранил за собой пояс чемпиона и установил историческое достижение для своей весовой категории.