Главная Бокс/ММА Новости

Фоторепортаж с боя Магомед Анкалаев — Алекс Перейра 2

Фоторепортаж с боя Магомед Анкалаев — Алекс Перейра 2
Комментарии

В ночь на 5 октябре в Лас-Вегасе, США, состоялся крупный номерной турнир UFC 320, в главном бою которого топовый российский полутяжеловес Магомед Анкалаев проиграл чемпионство 38-летнему бразильцу Алексу Перейре. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с фоторепортажем прошедшего мейн-ивента.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра (W)
05 октября 2025, воскресенье. 07:45 МСК
Алекс Перейра
Окончено
TKO
Магомед Анкалаев

Бой с россиянином завершился на второй минуте. Перейра пошатнул Анкалаева в стойке, а затем добил россиянина, когда тот находился на канвасе. Хёрб Дин был вынужден остановить поединок. Как итог — Перейра победил техническим нокаутом и вернул себе чемпионский пояс промоушена.

Затем Перейра заявил о своём желании сразиться с Джоном Джонсом в Белом доме.

