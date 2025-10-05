«Сделал это для Бразилии». Перейра — о победе над Анкалаевым

38-летний новоиспечённый чемпион UFC в полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра прокомментировал свою победу над топовым россиянином Магомедом Анкалаевым на турнире UFC 320.

«Шама! Я полностью выполнил план Гловера. Это было очень важно для меня. Многие люди спрашивали у меня: «Как ты собираешься это сделать?» Я показал это. Я сделал это для Бразилии. Я сделал это для всех, кто меня поддерживает», — сказал Алекс Перейра на пресс-конференции.

Перейра вернул себе титул техническим нокаутом на второй минуте первого раунда. На пресс-конференции он также заявил о своём желании сразиться с Джоном Джонсом в Белом доме.