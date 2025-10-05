Скидки
«Сделал это для Бразилии». Перейра — о победе над Анкалаевым

«Сделал это для Бразилии». Перейра — о победе над Анкалаевым
38-летний новоиспечённый чемпион UFC в полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра прокомментировал свою победу над топовым россиянином Магомедом Анкалаевым на турнире UFC 320.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра (W)
05 октября 2025, воскресенье. 07:45 МСК
Алекс Перейра
Окончено
TKO
Магомед Анкалаев

«Шама! Я полностью выполнил план Гловера. Это было очень важно для меня. Многие люди спрашивали у меня: «Как ты собираешься это сделать?» Я показал это. Я сделал это для Бразилии. Я сделал это для всех, кто меня поддерживает», — сказал Алекс Перейра на пресс-конференции.

Перейра вернул себе титул техническим нокаутом на второй минуте первого раунда. На пресс-конференции он также заявил о своём желании сразиться с Джоном Джонсом в Белом доме.

