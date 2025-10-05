Скидки
Почему Магомед Анкалаев проиграл Алексу Перейре?

Почему Магомед Анкалаев проиграл Алексу Перейре?
В ночь с 4 на 5 октября мск в Лас-Вегасе (США) состоялся крупный номерной турнир UFC 320. Главным событием спортивного мероприятия стал титульный реванш в полутяжёлом весе между россиянином Магомедом Анкалаевым и представителем Бразилии Алексом Перейрой. «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и ответить на следующий вопрос: почему Магомед Анкалаев проиграл Алексу Перейре?

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра (W)
05 октября 2025, воскресенье. 07:45 МСК
Алекс Перейра
Окончено
TKO
Магомед Анкалаев

Бой с россиянином завершился на второй минуте. Перейра пошатнул Анкалаева в стойке, а затем добил россиянина, когда тот находился на канвасе. Хёрб Дин был вынужден остановить поединок. Как итог — Перейра победил техническим нокаутом и вернул себе чемпионский пояс промоушена.

