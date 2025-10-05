В ночь с 4 на 5 октября мск в Лас-Вегасе (США) состоялся крупный номерной турнир UFC 320. Главным событием спортивного мероприятия стал титульный реванш в полутяжёлом весе между россиянином Магомедом Анкалаевым и представителем Бразилии Алексом Перейрой. «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и ответить на следующий вопрос: почему Магомед Анкалаев проиграл Алексу Перейре?

Бой с россиянином завершился на второй минуте. Перейра пошатнул Анкалаева в стойке, а затем добил россиянина, когда тот находился на канвасе. Хёрб Дин был вынужден остановить поединок. Как итог — Перейра победил техническим нокаутом и вернул себе чемпионский пояс промоушена.