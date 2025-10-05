Пётр Ян заявил о желании встретиться с Мерабом Двалишвили после UFC 320

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян отреагировал на победу грузинского чемпиона UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили над Кори Сэндхагеном на турнире UFC 320. Боец отметил превосходство грузинского спортсмена и выразил намерение провести с ним бой.

«Хорошая попытка от Кори, но Мераб был лучше. Не терпится следующим его проверить», — написал Ян на своей странице в социальной сети.

Турнир UFC 320 прошёл в ночь с 4 на 5 октября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «Ти-Мобайл Арене». В соглавном поединке чемпион в легчайшем весе Мераб Двалишвили (Грузия) победил американца Кори Сэндхагена единогласным решением судей (49-45, 49-45, 45-46) и успешно защитил титул.