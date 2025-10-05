Скидки
Журналист предположил возможный бой Алекса Перейры и Тома Аспиналла в начале 2026 года

Журналист предположил возможный бой Алекса Перейры и Тома Аспиналла в начале 2026 года
Комментарии

Канадский журналист Аарон Бронстетер считает, что в начале следующего года может состояться поединок между чемпионом UFC в полутяжёлом весе Алексом Перейрой и временным чемпионом в тяжёлом дивизионе Томом Аспиналлом. По мнению журналиста, организация такого боя станет ярким началом сотрудничества UFC с медиакомпанией Paramount.

«Если Том Аспиналл выиграет в этом месяце, то начать эру сотрудничества с Paramount поединком Перейра — Аспиналл в январе будет невероятно», — заявил Бронстетер.

В ночь с 4 на 5 октября в Лас-Вегасе на арене «Ти-Мобайл» прошёл турнир UFC 320. В главном событии вечера Алекс Перейра победил россиянина Магомеда Анкалаева нокаутом в первом раунде.

Комментарии
