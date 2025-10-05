Скидки
«Нам нужно закончить наши дела». Хамзат Чимаев обратился к Алексу Перейре

«Нам нужно закончить наши дела». Хамзат Чимаев обратился к Алексу Перейре
Комментарии

31-летний непобеждённый действующий обладатель чемпионского титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг), представляющий ОАЭ Хамзат Чимаев обратился к 38-летнему новоиспечённому чемпиону в полутяжёлом весе Алексу Перейре после победы бразильца на турнире UFC 320.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра (W)
05 октября 2025, воскресенье. 07:45 МСК
Алекс Перейра
Окончено
TKO
Магомед Анкалаев

«Алекс, поздравляю. теперь нам нужно закончить наши дела», — написал Хамзат в социальной сети Х.

Перейра техническим нокаутом в первом раунде победил Магомеда Анкалаева.

Чимаев является 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом, не имея ни одного поражения на профессиональном уровне. В своём рекорде Хамзат имеет 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно.

