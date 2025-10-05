Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Алекс Перейра подтвердил, что получил травму стопы во время боя с Магомедом Анкалаевым

Алекс Перейра подтвердил, что получил травму стопы во время боя с Магомедом Анкалаевым
Комментарии

Бразильский боец Алекс Перейра рассказал, что повредил стопу в поединке против россиянина Магомеда Анкалаева, который состоялся в Лас-Вегасе в ночь на 5 октября на турнире UFC 320. Несмотря на травму, Перейра сумел одержать победу техническим нокаутом в первом раунде.

«Как только я пробил лоу-кик по его передней ноге, я почувствовал сильную боль в своей стопе», — сообщил Перейра после поединка.

Главным событием турнира UFC 320 стал бой-реванш за титул чемпиона в полутяжёлом весе между Алексом Перейрой и Магомедом Анкалаевым. Бой завершился на первой минуте: Перейра отправил Анкалаева в нокдаун серией ударов и добил его на канвасе, после чего рефери Хёрб Дин остановил встречу.

Материалы по теме
Видео
Алекс Перейра вышел к журналистам в фиксирующем ботинке после победы над Анкалаевым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android