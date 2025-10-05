Алекс Перейра подтвердил, что получил травму стопы во время боя с Магомедом Анкалаевым

Бразильский боец Алекс Перейра рассказал, что повредил стопу в поединке против россиянина Магомеда Анкалаева, который состоялся в Лас-Вегасе в ночь на 5 октября на турнире UFC 320. Несмотря на травму, Перейра сумел одержать победу техническим нокаутом в первом раунде.

«Как только я пробил лоу-кик по его передней ноге, я почувствовал сильную боль в своей стопе», — сообщил Перейра после поединка.

Главным событием турнира UFC 320 стал бой-реванш за титул чемпиона в полутяжёлом весе между Алексом Перейрой и Магомедом Анкалаевым. Бой завершился на первой минуте: Перейра отправил Анкалаева в нокдаун серией ударов и добил его на канвасе, после чего рефери Хёрб Дин остановил встречу.