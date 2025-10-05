Алекс Перейра высказался о потенциальном поединке с Хамзатом Чимаевым

38-летний новоиспечённый чемпион UFC в полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра после своей победы над топовым россиянином Магомедом Анкалаевым на турнире UFC 320 высказался о возможном поединке с чемпионом среднего веса Хамзатом Чимаевым.

«Спасибо Хамзату за поздравления. Всё, что я хочу, – это супербой. Я хочу биться в тяжёлом весе», — сказал Алекс Перейра на пресс-конференции.

Бой с Анкалаевым завершился на второй минуте. Перейра пошатнул Магомеда в стойке, а затем добил россиянина, когда тот находился на канвасе. Хёрб Дин был вынужден остановить поединок. Как итог — Перейра победил техническим нокаутом и вернул себе чемпионский пояс промоушена.