Альберт Туменов прокомментировал поражение Анкалаева от Перейры

Российский боец UFC Альберт Туменов высказался о неожиданном поражении Магомеда Анкалаева от Алекса Перейры на турнире UFC 320. Российский боец завершил бой нокаутом в первом раунде, что стало сюрпризом для экспертов.

«Если честно, результат боя между Анкалаевым и Перейрой удивил. Я не ожидал, что бой закончится так быстро, но один удар может решить исход. Перейра так сильно потряс Анкалаева, и тот не смог восстановиться. Я ожидал пять раундов или думал, что Анкалаев досрочно победит. Я думал, Магомед будет быстрее в стойке, но он не увидел удар и поплатился за это, ведь Перейра всегда опасен в стойке. Нужно с начала боя и до конца всегда быть готовым, чтобы не пропустить такой удар», — сказал Туменов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.