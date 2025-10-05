Двалишвили заявил, что не планирует переходить в полулёгкий вес UFC

Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили сообщил, что не намерен подниматься в полулёгкий дивизион без официального приглашения. По его словам, он не хочет создавать лишние проблемы для себя и организации.

«У меня нет желания переходить в полулёгкий дивизион и создавать проблемы. Я не хочу подниматься без приглашения», — заявил Двалишвили на пресс-конференции.

Двалишвили защитил титул в легчайшем весе на турнире UFC 320, который прошёл в ночь с 4 на 5 октября в Лас-Вегасе на «Ти-Мобайл Арене». В соглавном бою он победил американца Кори Сэндхагена единогласным решением судей (49-45, 49-45, 45-46).