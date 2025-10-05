Перейра получил бонус за победу над Анкалаевым на UFC 320. Прохазка — сразу два приза

Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) опубликовало информацию о том, какой бой и чьи выступления были признаны лучшими на турнире UFC 320, который прошёл в ночь на 5 октября в Лас-Вегасе.

Лучший бой и выступления на UFC 320

Лучшим поединком было признано противостояние Иржи Прохазки и Халила Раунтри. за который участники получили бонус в $ 50 тыс. Лучшее выступление вечера у двух атлетов — у Прохазки и Алекса Перейры. Они также получили бонус в $ 50 тыс., а Иржи забрал два вознаграждения суммой в $ 100 000.

Прохазка одержал свою победу в третьем раунде, отправив Раунтри апперкотом в нокаут. Перейра техническим нокаутом одолел Магомеда Анкалаева и вернул себе титул полутяжёлого дивизиона.