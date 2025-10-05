Кунченко: Анкалаев психологически не был готов к бою с Перейрой

41-летний российский боец ММА Алексей Кунченко высказался о поражении звёздного российского атлета Магомеда Анкалаева в поединке за титул в полутяжёлом весе с бразильцем Алексом Перейрой на турнире UFC 320.

«Даже нечего комментировать, бой Анкалаева и Перейры закончился слишком быстро. Мне кажется, Магомед психологически не был готов к этому бою. Перейра же вышел хладнокровным и был готов просто зарубиться. Анкалаев же не был готов к такому прессингу — он думал, что они будут в стойке присматриваться друг к другу, но тот сразу пошёл в атаку», — сказал Кунченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.