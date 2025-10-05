Олег Тактаров прокомментировал поражение Магомеда Анкалаева в реванше с Алексом Перейрой

Бывший чемпион UFC и победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров высказался о поражении Магомеда Анкалаева в бою-реванше против Алекса Перейры на турнире UFC 320. Он отметил, что российский боец вышел на поединок с чрезмерным настроем и допустил ошибки в тактическом плане.

«Магомед Анкалаев словно Иисус, пострадавший за своих молодых и неразумных братьев. Как только он вышел, было видно, что настрой у него был чрезмерный, на грани волнения. Тактического плана на начало боя правильного не было. Нужно было продержаться всего один раунд, дальше стало бы легче. Вначале следовало вязать соперника, проходить в ноги, но не делать то, в чём Перейра силён всю жизнь. Желаю ему восстановиться и продолжать побеждать. Его команде пожелаю забыть про осторожность и приглашать меня для подготовки. Особенно для вывода в октагон — пока у меня счёт 4:0, а будет 400:0. Дана Уайт оказался мудрее или удачливее — ему повезло с реваншем», — приводит слова Тактарова MMA Metaraitings.