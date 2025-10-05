Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Олег Тактаров прокомментировал поражение Магомеда Анкалаева в реванше с Алексом Перейрой

Олег Тактаров прокомментировал поражение Магомеда Анкалаева в реванше с Алексом Перейрой
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион UFC и победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров высказался о поражении Магомеда Анкалаева в бою-реванше против Алекса Перейры на турнире UFC 320. Он отметил, что российский боец вышел на поединок с чрезмерным настроем и допустил ошибки в тактическом плане.

«Магомед Анкалаев словно Иисус, пострадавший за своих молодых и неразумных братьев. Как только он вышел, было видно, что настрой у него был чрезмерный, на грани волнения. Тактического плана на начало боя правильного не было. Нужно было продержаться всего один раунд, дальше стало бы легче. Вначале следовало вязать соперника, проходить в ноги, но не делать то, в чём Перейра силён всю жизнь. Желаю ему восстановиться и продолжать побеждать. Его команде пожелаю забыть про осторожность и приглашать меня для подготовки. Особенно для вывода в октагон — пока у меня счёт 4:0, а будет 400:0. Дана Уайт оказался мудрее или удачливее — ему повезло с реваншем», — приводит слова Тактарова MMA Metaraitings.

Материалы по теме
Эксклюзив
Кунченко: Анкалаев психологически не был готов к бою с Перейрой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android