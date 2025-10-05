«Зверь! Во втором чуть не добил меня». Двалишвили тепло пообщался с Сэндхагеном после боя

34-летний грузинский чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Мераб Двалишвили и 33-летний американец, занимающий четвёртое место в дивизионе, Кори Сэндхаген тепло пообщались после их поединка на турнире UFC 320.

«Ты меня хорошо поймал в концовке пятого раунда», — сказал Мераб. «Зверь, ты меня чуть не добил во втором!» — ответил Кори.

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей (49-45, 49-45, 45-46), благодаря чему он вновь защитил пояс чемпиона UFC.

После этого боя грузин продлил свою победную серию до 14 боёв. Всего же у него 20 побед в ММА и четыре поражения. У Кори — шестое поражение в карьере при 18 победах.