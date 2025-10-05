Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Кунченко: для Америки Анкалаев скучный боец. Третьего боя с Перейрой не будет

Российский боец Алексей Кунченко выразил мнение, что Магомед Анкалаев вряд ли проведёт третий поединок с Алексом Перейрой. По его словам, американская аудитория предпочитает ярких бойцов, умеющих привлекать внимание, а стиль Анкалаева не соответствует этим ожиданиям.

«Думаю, между Анкалаевым и Перейрой не будет третьего боя, потому что в Америке любят нескучных бойцов, умеющих хорошо себя пиарить. Для них Анкалаев скучный боец, поэтому вряд ли ему дадут ещё один шанс. Ему уже дали шанс, он выиграл первый бой с Перейрой и должен был удержать титул, но досрочно проиграл», — сказал Кунченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

