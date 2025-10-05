Илия Топурия поздравил Мераба Двалишвили с победой на UFC 320

Чемпион UFC Илия Топурия поздравил грузинского бойца Мераба Двалишвили с успешной защитой титула на турнире UFC 320, где Двалишвили одержал победу над американцем Кори Сэндхагеном.

«Брат, мы дошли до момента, когда твои победы кажутся почти обычным делом. Но мы все знаем, как трудно добиться этого. Говорю с гордостью: ты — живая легенда, пример труда, самопожертвования и огромного сердца. За пределами октагона ты удивительный человек с душой, слишком большой для твоей груди. Мы любим тебя, поддерживаем и идём рядом на каждом шаге», — написал Топурия на своей странице в социальной сети.

