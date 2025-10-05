Скидки
Дана Уайт: совсем скоро вы увидите самый грандиозный кард

Дана Уайт: совсем скоро вы увидите самый грандиозный кард
Президент промоушена Ultimate Fighting Championship(UFC) Дана Уайт после прошедшего в ночь на 5 октября крупного номерного турнира UFC 320 сделал заявление по поводу одного из будущих мероприятий.

«Совсем скоро вы увидите самый грандиозный кард, который только можно себе представить. Будет ли в нём поединок Перейры и Прохазки? Почему нет, мы посмотрим», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции.

В главном бою на турнире UFC 320 россиянин Магомед Анкалаев защищал чемпионство в полутяжёлом весе в поединке с топовым бразильцем Алексом Перейрой. Поединок завершился на второй минуте первого раунде после того, как Алекс победил Магомеда техническим нокаутом.

