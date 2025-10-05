Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мераб Двалишвили: Сэндхаген очень хорошо защищается от проходов

Мераб Двалишвили: Сэндхаген очень хорошо защищается от проходов
Комментарии

Чемпион UFC Мераб Двалишвили поделился впечатлениями от поединка с Кори Сэндхагеном, состоявшегося на турнире UFC 320. По словам бойца, в стойке с соперником ему было работать легче, чем в борьбе, поскольку Сэндхаген эффективно защищался от проходов.

«Мне было проще обмениваться ударами, чем пытаться его перевести. Он очень хорошо защищается от проходов, не давал мне реализовать борьбу. В итоге, когда я начал пробивать, я смог добиться большего успеха. Я рад, что бой прошёл всю дистанцию — мы показали пять раундов и 20 тейкдаунов», — сказал Двалишвили на YouTube-канале UFC.

Материалы по теме
Илия Топурия поздравил Мераба Двалишвили с победой на UFC 320

Чемпионы UFC из России

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android