Мераб Двалишвили: Сэндхаген очень хорошо защищается от проходов

Чемпион UFC Мераб Двалишвили поделился впечатлениями от поединка с Кори Сэндхагеном, состоявшегося на турнире UFC 320. По словам бойца, в стойке с соперником ему было работать легче, чем в борьбе, поскольку Сэндхаген эффективно защищался от проходов.

«Мне было проще обмениваться ударами, чем пытаться его перевести. Он очень хорошо защищается от проходов, не давал мне реализовать борьбу. В итоге, когда я начал пробивать, я смог добиться большего успеха. Я рад, что бой прошёл всю дистанцию — мы показали пять раундов и 20 тейкдаунов», — сказал Двалишвили на YouTube-канале UFC.

