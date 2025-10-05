Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Двалишвили признался, что проводил тейкдауны в бою с Сэндхагеном ради рекорда

Двалишвили признался, что проводил тейкдауны в бою с Сэндхагеном ради рекорда
Комментарии

Боец UFC Мераб Двалишвили рассказал, что часть тейкдаунов в титульном поединке против Кори Сэндхагена он выполнял намеренно, чтобы установить рекорд.

«Да, я знал, что делаю. У меня 20 тейкдаунов в титульном поединке. Это, конечно, хорошо. В какой-то момент я их делал просто для того, чтобы поставить рекорд», — сказал Двалишвили на YouTube-канале UFC.

После этого боя в активе Двалишвили стало 14 побед в UFC подряд. Благодаря этому по длительности успешной серии он обошёл Джона Джонса, Деметриуса Джонсона, Хабиба Нурмагомедова и Макса Холлоуэя, в активе которых победная серия из 13 боёв в промоушене.

Материалы по теме
Мераб Двалишвили одержал 21-ю победу в карьере
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android