Двалишвили признался, что проводил тейкдауны в бою с Сэндхагеном ради рекорда

Боец UFC Мераб Двалишвили рассказал, что часть тейкдаунов в титульном поединке против Кори Сэндхагена он выполнял намеренно, чтобы установить рекорд.

«Да, я знал, что делаю. У меня 20 тейкдаунов в титульном поединке. Это, конечно, хорошо. В какой-то момент я их делал просто для того, чтобы поставить рекорд», — сказал Двалишвили на YouTube-канале UFC.

После этого боя в активе Двалишвили стало 14 побед в UFC подряд. Благодаря этому по длительности успешной серии он обошёл Джона Джонса, Деметриуса Джонсона, Хабиба Нурмагомедова и Макса Холлоуэя, в активе которых победная серия из 13 боёв в промоушене.